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Мировое обозрение

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NASA начало сборку ракеты для пилотируемой миссии Artemis III

Сборка «Артемиды» началась. Это не просто новость — это момент, когда будущее становится настоящим. Недавно я заметил, что космические новости часто воспринимаются либо как научная фантастика, либо как сухие отчеты.

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