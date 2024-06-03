Эксперт назвал признание Зеленским Палестины попыткой «задобрить» арабские страны

Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого официально истек 20 мая, своим заявлением о признании Киевом Палестины говорит не только о попытках вернуть внимание Запада к украинскому конфликту и следовать измененному отношению к Израилю союзных стран, но также пытается умиротворить арабские страны, чтобы получить от них финансирование.