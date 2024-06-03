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  • Eduard
    Притензий к Украине которая АЭС громит у него никаких, что не удивляет,это одна банда,мафия!В Госдуме ответил...
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    Гросси жулик и негодяй,как и все с Запада!В Госдуме ответил...
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Эксперт назвал признание Зеленским Палестины попыткой «задобрить» арабские страны

Эксперт назвал признание Зеленским Палестины попыткой «задобрить» арабские страны

Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого официально истек 20 мая, своим заявлением о признании Киевом Палестины говорит не только о попытках вернуть внимание Запада к украинскому конфликту и следовать измененному отношению к Израилю союзных стран, но также пытается умиротворить арабские страны, чтобы получить от них финансирование.

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