Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого официально истек 20 мая, своим заявлением о признании Киевом Палестины говорит не только о попытках вернуть внимание Запада к украинскому конфликту и следовать измененному отношению к Израилю союзных стран, но также пытается умиротворить арабские страны, чтобы получить от них финансирование.
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