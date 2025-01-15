Турексперт Жаров оценил перспективы отдыха в Анапе летом 2025

Эксперт уверен, что возвращение курорта к обычному режиму уже этим летом вполне реально.Евгений Жаров, являющийся специалистом по туризму, сделал прогноз на предстоящий курортный сезон 2025 года с учётом произошедшей в Чёрном море экологической катастрофы.