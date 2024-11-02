Путин заявил о поддержке большинством стран идей Русского мира

Большинство стран и народов разделяют идеи и подход Русского мира. О мировой поддержке этой идеологии заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам XVI Ассамблеи Русского мира «Духовно-нравственные ценности Русского мира», обращение главы государства приводится на сайте Кремля.
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