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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Алтайские власти отсудили бомбоубежище у компании в Новоалтайске

Алтайские власти отсудили бомбоубежище у компании в Новоалтайске

Управление имущественных отношений подало в суд на "Алтайкровлю" еще в 2024 году Арбитражный суд удовлетворил иск от управления имущественных отношений Алтайского края к "Алтайкровле" о признании отсутствующим право собственности на подвальные помещения в Новоалтайске, которые, судя по всему, являются бомбоубежищем.

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