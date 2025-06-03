Игорь Комаров и Сергей Чемезов посетили площадки конференции ЦИПР

Фото предоставлено пресс-службой полномочного представителя Президента РФ в ПФО Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и Генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов посетили площадки конференции «Цифровая индустрия промышленной России», одного из главных отечественных деловых мероприятий по цифровой экономике и технологиям, 2 июня 2025 года в Нижнем Новгороде.
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