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США нацелились на финансы ХАМАС

Министерство финансов ввело дополнительный раунд санкций, направленных против ХАМАС. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) заявило, что последние раунды санкций будут направлены против восьми должностных лиц и посредников ХАМАС, которые «увековечивают ….

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