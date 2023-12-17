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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Мудаки». Быстров о ФИФА и УЕФА, отстранивших российские команды

«Мудаки». Быстров о ФИФА и УЕФА, отстранивших российские команды

Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций в 2022-м приняли решение отстранить российские сборные и клубы от участия в международных турнирах.

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