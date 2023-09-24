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На Украине разрешили писать с маленькой буквы слова «Россия» и «Москва»

На Украине разрешили писать с маленькой буквы слова «Россия» и «Москва»

Решением Нацкомиссии по стандартам государственного языка на Украине было разрешено писать слово «Россия» с маленькой буквы.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Хохлы в очередной раз всем ещё раз доказали какие они, всё-таки, по своему характеру амбициозные придурки... Я б даже же тут жёстче выразился, назвав их-твари...При таких симптомах им всем там надобно лечиться в дурке...
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