На Украине разрешили писать с маленькой буквы слова «Россия» и «Москва»

smi.todayПолитикаПодписатьсяНа Украине разрешили писать с маленькой буквы слова «Россия» и «Москва»Решением Нацкомиссии по стандартам государственного языка на Украине было разрешено писать слово «Россия» с маленькой буквы.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииВлад ВладимировХохлы в очередной раз всем ещё раз доказали какие они, всё-таки, по своему характеру амбициозные придурки... Я б даже же тут жёстче выразился, назвав их-твари...При таких симптомах им всем там надобно лечиться в дурке...Ответить11 час.
Свежие комментарии