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Российские разведчики уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Часова Яра

Российские разведчики уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Часова Яра

Разведчики Южной группировки войск уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Часов Яр на артемовском направлении спецоперации.

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