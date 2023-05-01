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The Times: Великобритания поставит Украине крылатые ракеты Storm Shadow c дальностью до 450 км

The Times: Великобритания поставит Украине крылатые ракеты Storm Shadow c дальностью до 450 км

Соединенное Королевство поставит киевской стороне крылатые ракеты Storm Shadow c дальностью действия, которая достигает 450 километров.

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