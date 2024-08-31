Блогер «Голос Мордора»: на АдГ перед выборами в Германии начали травлю

Результаты предстоящих выборов в ФРГ вполне способны погрузить страну в политический кризис. Против «Альтернативы для Германии» развернули настоящую войну, а простые немцы отчаянно поливают правительство грязью после принятых им решений.
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