Ларионов получает в «Торпедо» 17 млн рублей в год

Стала известна зарплата Игоря Ларионова в нижегородском «Торпедо». Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов получает в клубе 17 млн рублей в год, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источники.