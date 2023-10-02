Ларионов получает в «Торпедо» 17 млн рублей в год

Стала известна зарплата Игоря Ларионова в нижегородском «Торпедо». Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов получает в клубе 17 млн рублей в год, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источники.
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