Логистика Европы не рассчитана на передвижение крупных сухопутных подразделений. На этот факт обратил внимание экс-председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.
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