Сергей Бессонов

"Трупы наемников из «Бристоля» вывозят грузовиками: по Одессе нанесен удар беспрецедентной мощности" Ура-а-а! Получи фашист гранату (ракету)! Это ж на сколько лет мир в Европе наступит, сколько нацистов,, тайных и явных, у которых руки по плечи в крови "уговорили" больше не шалить, сколько поджигателей войны угомонили. Да, теперь англофранцузский "миротворческий" контингент будет бояться смотреть в сторону Украины, а не то чтобы воевать с русскими на стороне бандеровцев.