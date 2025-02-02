Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Трупы наемников из «Бристоля» вывозят грузовиками: по Одессе нанесен удар беспрецедентной мощности

Трупы наемников из «Бристоля» вывозят грузовиками: по Одессе нанесен удар беспрецедентной мощности

БлокнотРУ Армия России нанесла беспрецедентный по мощности ракетный удар по Одессе. Использовался почти весь арсенал ВКС: крылатые ракеты, «Искандеры» и БПЛА «Герань».

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Комментарии
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Сергей Догадин
От испугу .😊
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14 час.
Ольга Каширина
Жаль, что там Зеленского не оказалось.
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7 час.
Сергей Бессонов
&quot;Трупы наемников из «Бристоля» вывозят грузовиками: по Одессе нанесен удар беспрецедентной мощности&quot;      Ура-а-а! Получи фашист гранату (ракету)! Это ж на сколько лет мир в Европе наступит, сколько нацистов,, тайных и явных, у которых руки по плечи в крови &quot;уговорили&quot; больше не шалить, сколько поджигателей войны угомонили. Да, теперь англофранцузский &quot;миротворческий&quot; контингент будет бояться смотреть в сторону Украины, а не то чтобы воевать с русскими на стороне бандеровцев.
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7 час.
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