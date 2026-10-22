Журнал «За рулём» составил рейтинг бюджетных нешипованных шин типоразмеров 185/65 R15 и 185/60 R15 — такие устанавливают на Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Renault Logan и Lada Vesta.
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