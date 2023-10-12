Тайна куриных яиц раскрыта: Учёные нашли простой способ продлить жизнь

The Journal of Nutrition утверждает, что употребление куриных яиц улучшает холестеринИзданию The Journal of Nutrition стало известно, к каким результатам исследования пришли американские учёные из Университета Коннектикута.
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