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Тайна куриных яиц раскрыта: Учёные нашли простой способ продлить жизнь

Тайна куриных яиц раскрыта: Учёные нашли простой способ продлить жизнь

The Journal of Nutrition утверждает, что употребление куриных яиц улучшает холестеринИзданию The Journal of Nutrition стало известно, к каким результатам исследования пришли американские учёные из Университета Коннектикута.

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