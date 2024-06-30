Обратите внимание: Финская компания создаст подробную 3d модель всего мира. Компания Aerospace Pioneer сообщила в воскресенье, что первая ступень ее ракеты Tianlong-3 оторвалась от стартовой площадки из-за структурных проблем во время испытаний и врезалась в холмистую местность города Гунъи в центральном Китае.
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- Компания Space Pioneer сообщила в воскресенье, что первая ступень разрабатываемой ею ракеты Тяньлун-3 отделилась от стартовой площадки во время испытаний из-за структурных неполадок и упала в холмистой местности города Гунъи в центральном Китае
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