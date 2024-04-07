«В гостях у бабули»: Брухунова впервые показала маленькую дочь от Петросяна

Звездные родители несколько месяцев мастерски скрывали пополнение в семействе. Татьяна Брухунова соцсетиБуквально недавно стало известно, что в семье 74-летнего Евгения Петросяна и его 35-летней жены Татьяны Брухуновой случилось очередное пополнение.
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