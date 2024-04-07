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«В гостях у бабули»: Брухунова впервые показала маленькую дочь от Петросяна

Звездные родители несколько месяцев мастерски скрывали пополнение в семействе. Татьяна Брухунова соцсетиБуквально недавно стало известно, что в семье 74-летнего Евгения Петросяна и его 35-летней жены Татьяны Брухуновой случилось очередное пополнение.

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Комментарии
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АР
Анна Романова
Кому интересна эта глупая и жадная профурсетка, у страны нет больше героев, как выживший из ума старый хрыч и предприимчивая шл**ка
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16 час.

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