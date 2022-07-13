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Загадка Китая

Загадка Китая

Сравните две характеристики Китая. Первую дал бывший посол Мексики в Китае. Вторая легко выводится из фактов, которые были опубликованы агентством Рейтер.

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