Отечественные средства ПВО сбили 50 дронов

Все произошло в ночное время, передает ТАСС со ссылкой на данные Минобороны РФ. При попытке ВСУ атаковать объекты на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО были выявлены и уничтожены 14 дронов над территорией Краснодарского края, 26 беспилотников над территорией Запорожской области.