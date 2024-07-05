Отечественные средства ПВО сбили 50 дронов

Все произошло в ночное время, передает ТАСС со ссылкой на данные Минобороны РФ. При попытке ВСУ атаковать объекты на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО были выявлены и уничтожены 14 дронов над территорией Краснодарского края, 26 беспилотников над территорией Запорожской области.
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