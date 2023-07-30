У пшеков очко жим-жим: более сотни вагнеровцев двинулись к Сувалкскому коридору

Очко оно и у пшеков не железное. ЧЕТЫРЕ ПШЕКА И ХОХОЛ-ЭКИПАЖ ЗАТЕИ БОЕВОЙ !!

Сергей Микульский

Нельзя недооценивать поляков. У них очень сильный спецназ. Они так же как и америкосы действуют по всему миру. Правда с вагнеровцами им не справиться. Однако шапкозакидательство нам уже на Украине боком выходит. Повторять ошибки нельзя.