На Украине угрожают Лукашенко «гибридным рейдом» на Минск Украина и Польша могли бы организовать «рейд на Минск» при помощи боевиков полка Калиновского – по примеру того, как неовласовцы терроризируют Белгородскую область.
У пшеков очко жим-жим: более сотни вагнеровцев двинулись к Сувалкскому коридору
Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
Очко оно и у пшеков не железное. ЧЕТЫРЕ ПШЕКА И ХОХОЛ-ЭКИПАЖ ЗАТЕИ БОЕВОЙ !!
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16 час.
людмила михайлик
Дурацкая статья, ничего не понятно
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10 час.
Сергей Микульский
Нельзя недооценивать поляков. У них очень сильный спецназ. Они так же как и америкосы действуют по всему миру. Правда с вагнеровцами им не справиться. Однако шапкозакидательство нам уже на Украине боком выходит. Повторять ошибки нельзя.
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3 час.
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