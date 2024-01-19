Поезда в Москве задерживаются по техническим причинам

Поезда четвертой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4) и Горьковского направления отстают от графика в обе стороны по техническим причинам, сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД) и принесла пассажирам извинения за доставленные неудобства.