Поезда в Москве задерживаются по техническим причинам

Поезда четвертой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4) и Горьковского направления отстают от графика в обе стороны по техническим причинам, сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД) и принесла пассажирам извинения за доставленные неудобства.
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