Mash: Пугачева тайно сбывает дачу в Солнечногорске

Примадонна якобы скинула цену уже на 100 миллионов и готова вернуться для сделки.Изменившая Родине некогда главная певица страны, по данным прессы, избавляется от очередного объекта недвижимости - на этот раз дачи в подмосковном Солнечногорске.
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