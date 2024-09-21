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Mash: Пугачева тайно сбывает дачу в Солнечногорске

Mash: Пугачева тайно сбывает дачу в Солнечногорске

Примадонна якобы скинула цену уже на 100 миллионов и готова вернуться для сделки.Изменившая Родине некогда главная певица страны, по данным прессы, избавляется от очередного объекта недвижимости - на этот раз дачи в подмосковном Солнечногорске.

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