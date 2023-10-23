Baza: Поддержавших СВО Газманова и Лепса взломали

Аккаунты Григория Лепса и Олега Газманова подверглись хакерской атаке.Telegram-канал Baza сообщил о взломе аккаунтов популярных российских исполнителей Григория Лепса и Олега Газманова в одном из музыкальных приложений.
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