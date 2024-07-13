Керченская больница получила новое оборудование стоимостью почти 6 млн рублей

Быстрая диагностика Диагностический аппарат для ультразвуковых исследований сердца и сосудов стоимостью 5,7 млн рублей приобретён и введён в эксплуатацию в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».
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