ВС России освободили четыре населенных пункта

ВС РФ освободили четыре населенных пункта в ДНР, Харьковской и Курской областях Вооруженные силы России (ВС РФ) за последнюю неделю освободили четыре населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР), а также в Харьковской и Курской областях.
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