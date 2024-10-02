Мария Багреева: в Москве стартовал десятый сезон «Школы юного инвестора»

В Москве начался новый, десятый сезон бизнес-игры «Школа юного инвестора» для детей 10–15 лет, направленная на повышение финансовой грамотности, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.