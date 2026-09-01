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Царьград

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ШОС осудила односторонние санкции, противоречащие Уставу ООН

ШОС осудила односторонние санкции, противоречащие Уставу ООН

Государства ШОС заявили о несогласии с односторонними санкциями, нарушающими Устав ООН. В опубликованной Бишкекской декларации отмечается ущерб международной безопасности и экономики от таких мер.

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