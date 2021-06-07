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«Паша руки распустил», – Прилучного обвинили в рукоприкладстве по отношению к Карпович

«Паша руки распустил», – Прилучного обвинили в рукоприкладстве по отношению к Карпович

«Паша руки распустил», – Прилучного обвинили в рукоприкладстве по отношению к Карпович Оксана БуянкинаЗа отношениями Павла Прилучного и Мирославы Карпович внимательно следит многомиллионная армия поклонников.

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