В Нижегородской области полицейские провели рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства

Сотрудниками полиции на территории Канавинского района областного центра проведен рейд, направленный на выявление нарушений соблюдения миграционного законодательства.
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