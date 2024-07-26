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Умаг (ATP). 1/2 финала. Рублев сыграет с Серундоло, Музетти – с Меньшиком

Лоренцо Музетти встретится с Якубом Меньшиком. Сетка турнира здесь. Plava Laguna Croatia Open Umag Умаг, Хорватия 21 – 27 июля 2024 ATP 250 Призовой фонд – 579 320 евро Открытые корты, грунт 1/2 финала Андрей Рублев (Россия)  Франсиско Серундоло (Аргентина) Дата проведения 26 июля, 18.

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