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«Я готов». За несколько дней до анонса iPhone Ultra Марк Гурман показал чехол для смартфона

«Я готов». За несколько дней до анонса iPhone Ultra Марк Гурман показал чехол для смартфона

Презентация ожидается 9 сентября В сети появился снимок чехла, который приписывают будущему складному iPhone Ultra.

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