Защита картера двигателя: Необходимость или излишество?

Завод ALFECO является одним из крупнейших производителей в Российской Федерации, специализирующимся на производстве защиты картера двигателя и коробки передач, а также других аксессуаров и навесного оборудования для автомобилей.
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