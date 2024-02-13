Политик Филиппо: протесты фермеров снизили веру французов в ЕС

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал в своих социальных сетях, что протесты французских фермеров заставили французов пересмотреть своё отношение к вопросу членства страны в ЕС и снизили их веру в объединение.
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