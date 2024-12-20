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Россияне намерены смотреть фильмы и сериалы в Новый год на онлайн-платформах

Россияне намерены смотреть фильмы и сериалы в Новый год на онлайн-платформах

Более 20% россиян предпочтет в новогоднюю ночь смотреть фильмы и сериалы на онлайн-платформах, помимо традиционных новогодних шоу на ТВ, следует из опроса Rambler&Co, которое есть в распоряжении Известий.

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