Россияне намерены смотреть фильмы и сериалы в Новый год на онлайн-платформах

Более 20% россиян предпочтет в новогоднюю ночь смотреть фильмы и сериалы на онлайн-платформах, помимо традиционных новогодних шоу на ТВ, следует из опроса Rambler&Co, которое есть в распоряжении Известий.
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