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Кот на самовыгуле: стоит ли отпускать питомца гулять самостоятельно?

Кот на самовыгуле: стоит ли отпускать питомца гулять самостоятельно?

Владельцы кошек частенько задумываются о том, стоит ли отпускать своего питомца гулять на улицу самостоятельно? Ведь иногда кот просится на улицу, и не остается ничего другого, кроме как поддаться на его просьбы.

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