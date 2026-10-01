3 х комнатная квартира 66кв.м улица Коммунистическая в Пролетарском районе в Донецке - 7 000 000 руб

Продается 3-комнатная квартира в Пролетарском районе Локация .ул. Коммунистическая Основные характеристики • Общая площадь: 66 м² • Жилая площадь: 44 м² • Площадь кухни: 9 м² • Этажность: 4 этаж из 5 Особенности объекта • Ремонт: Выполнен качественный дизайнерский ремонт с грамотной перепланировкой.
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