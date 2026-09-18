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Татар-информ

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Школьников и дошкольников Татарстана приглашают на олимпиаду «Безопасные дороги»

Школьников и дошкольников Татарстана приглашают на олимпиаду «Безопасные дороги»

С 22 сентября стартует Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги». Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и направлено на формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах и повышение дорожной грамотности с раннего возраста, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

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