Школьников и дошкольников Татарстана приглашают на олимпиаду «Безопасные дороги»

С 22 сентября стартует Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги». Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и направлено на формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах и повышение дорожной грамотности с раннего возраста, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.