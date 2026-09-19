Пауэрбанк экс-министра Эйрлингса вспыхнул на борту літака KLM

Пауэрбанк Камиля Эйрлингса, бывшего руководителя KLM, загорелся на рейсе KL735 из Амстердама на Кюрасао, вынудив самолет вернуться в Схипхол.
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