Боррель: "Бессмысленно давать еду тем, кого завтра убьют"

Глава европейской дипломатии придумал крылатую фразу, благодаря которой, похоже, войдёт в историю.Руководитель МИД ЕС Жозеп Боррель прокомментировал обстановку в зоне палестино-израильского конфликта, и цинично заявил, что считает бессмысленным оказывать гуманитарную помощь тем, кого завтра могут убить.