ТОТО. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ сезон 22/ 23гг. 12 тур

Две непредсказуемые сенсации обрушились на спокойное развитие событий в РПЛ. Первое: Оренбург неприветливо разнёс Сочи.
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