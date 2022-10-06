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ТОТО. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ сезон 22/ 23гг. 12 тур

ТОТО. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ сезон 22/ 23гг. 12 тур

Две непредсказуемые сенсации обрушились на спокойное развитие событий в РПЛ. Первое: Оренбург неприветливо разнёс Сочи.

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