Театр абсурда

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Когнитивный диссонанс как образ жизни

Когнитивный диссонанс как образ жизни

Автор:  Люсинэ Аветян  Нет, не всё потеряно, напротив, всё идет по плану! Уряяя! Украинская госстатистика фиксирует рост ВВП за этот год и прогнозирует дальнейший рост до конца года на 2.

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