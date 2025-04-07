Два способа, как можно расчистить небо от украинских дронов

Модест

Есть и другой способ - вырубить всю электронику с помощью взрывного генератора электромагнитного импульса. Разместить его в виде боеприпаса 120-мм миномёта с высотным подрывом. Ну или в специальной одноразовой тубе как у огнемёта Шмель. Описание и принцип работы в интернете есть. Даже существует патент ФГКВОУ ВО Военная академия РВСН имени Петра Великого МО РФ. Кому интересно, гоу по ссылкам: https://habr.com/ru/companies/ruvds/articles/664814/ https://yandex.ru/patents/doc/RU2709255C2_20191217?ysclid=m97f6vvitl153556443 https://www.osnmedia.ru/1000/vzryvomagnitnyj-generator/