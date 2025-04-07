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Несекретные материалы

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Два способа, как можно расчистить небо от украинских дронов

Два способа, как можно расчистить небо от украинских дронов

На сегодняшний день именно украинские БПЛА являются наиболее эффективным средством сдерживания темпов наступления российской армии.

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Комментарии
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Модест
Есть и другой способ - вырубить всю электронику с помощью взрывного генератора электромагнитного импульса. Разместить его в виде боеприпаса 120-мм миномёта с высотным подрывом. Ну или в специальной одноразовой тубе как у огнемёта Шмель. Описание и принцип работы в интернете есть. Даже существует патент  ФГКВОУ ВО Военная академия РВСН имени Петра Великого МО РФ. Кому интересно, гоу по ссылкам: https://habr.com/ru/companies/ruvds/articles/664814/ https://yandex.ru/patents/doc/RU2709255C2_20191217?ysclid=m97f6vvitl153556443 https://www.osnmedia.ru/1000/vzryvomagnitnyj-generator/
Мощный электромагнитный импульсный генератор — реальность или вымысел?
Хабр
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