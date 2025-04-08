«Пора отвечать, с кем вы»: Хазин рассказал, как Путин одним решением прижимает «сидящий на всех стульях» Китай

Виктор Гайдуков А нам надо надеяться только на себя, но надо бы нам ещё научиться показывать своё неудовлетворение поступками партнёров. Причём не столько словами, сколько ответными действиями.

Ольга Каширина И того и другого -всего хочется. Разочаровала статья китайского бонзы, когда он удовольствием отметил, что блицкриг России не удался. так что эта связь с Китаем не очень надежна. Надо делать выводы.