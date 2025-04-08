Телеканал "78" Россия имеет возможность жестко призвать Китай к ответу за «сидение на всех стульях» во время конфликта.
«Пора отвечать, с кем вы»: Хазин рассказал, как Путин одним решением прижимает «сидящий на всех стульях» Китай
Комментарии
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Виктор Гайдуков
А нам надо надеяться только на себя, но надо бы нам ещё научиться показывать своё неудовлетворение поступками партнёров. Причём не столько словами, сколько ответными действиями.
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15 час.
Ольга Каширина
И того и другого -всего хочется. Разочаровала статья китайского бонзы, когда он удовольствием отметил, что блицкриг России не удался. так что эта связь с Китаем не очень надежна. Надо делать выводы.
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14 час.
Tania Еременко
Когда США нападет на Китай, кому мы будем посылать беспилотники? Я - не хочу, чтобы Китаю. Он посылает БПЛА все эти годы на Украину, против России.. Как аукнется, так и откликнется. И гнать надо китайцев с наших земель на Востоке за предательство. Увы и ах.
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7 час.
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