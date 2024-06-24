Дочь погибшего в Дагестане священника озвучила детали перестрелки в церкви

Вооруженные бандиты 23 июня напали на церковь покрова Пресвятой Богородицы на территории Дагестана. Подробности перестрелки озвучила в беседе с «Известиями» дочь погибшего священника отца Николая Ольга Лобова.
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