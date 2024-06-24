Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 079 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Так что за баллоны там взорвались? И почему они были в таком здании?!! ЧТО они там делали? И почему взорвались?!!   И...Стало известно, г...
  • лина любимцева
    Спасибо за ответ... Знаете... во внешней политике наших российских  руководителей очень много не понятного. Во вред и...Финляндия открыла...
  • лина любимцева
    Пусть этот наркоман Зеленский САМ ПОДАСТ В ОТСТАВКУ!! Так нет... Если дрянь, так до последнего будет за власть цеплят...Зеленский сообщил...

Дочь погибшего в Дагестане священника озвучила детали перестрелки в церкви

Дочь погибшего в Дагестане священника озвучила детали перестрелки в церкви

Вооруженные бандиты 23 июня напали на церковь покрова Пресвятой Богородицы на территории Дагестана. Подробности перестрелки озвучила в беседе с «Известиями» дочь погибшего священника отца Николая Ольга Лобова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх