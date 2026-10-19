Черный глянец, винные оттенки, металлические переливы и ногти, похожие на отполированные обсидианы. Осенью 2026 года маникюр с ведьминским настроением выходит за пределы Хеллоуина: вместо буквальных изображений летучих мышей и паутины — сложные текстуры, глубокие цвета и немного готической романтики.