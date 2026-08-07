Казаченко может вернуть дружинников в Березники из-за нехватки полиции

Мэр Березников Алексей Казаченко рассматривает возрождение дружинников из-за нехватки полицейских. В то же время новый руководитель Краснокамска Александр Борисов, по слухам, мало участвует в местных делах, предпочитая короткие визиты в администрацию.
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