Игорь Николаев: Мировая торговая война не несет импортозамещению ничего хорошего

Эксперты Министерства народного хозяйства и государственного управления РФ Дмитрий Землянский и Валерия Чуженкова в своем исследовании установили, что в 2021–2023 годах зависимость производства большинства отраслей промышленности России от импорта существенно снизилась.
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