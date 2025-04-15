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Царьград

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Жители Самары заявили о похищении шишиг-летунов. В полиции выяснили, где находятся городские достопримечательности

Жители Самары заявили о похищении шишиг-летунов. В полиции выяснили, где находятся городские достопримечательности

В сети Интернет появилась информация о похищении уникальных фигур шишиг-летунов.Эти необычные скульптуры, созданные в рамках одноимённого проекта, стали символом города и привнесли в его атмосферу элементы волшебства и сказки.

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